ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Опасные гастроли: российских актёров гонят из Грузии

19:38
  • воскресенье
  • 20 октября 2019

В Кутаиси зреют антироссийские настроения

В Грузии начинается очередная русофобская кампания. В Кутаиси со скандалом встретили актёров московского театра "У Никитских ворот". Местные жители встали у театра, где должен был начаться спектакль, и стали выкрикивать русофобские лозунги. В руках у них были плакаты "Россия – оккупант", сообщает портал "Вести.ру".
Война или диалог? Грузия определилась, как вести себя с Россией

Собравшиеся заявили, что выступление труппы неприемлемо, в зале в это время уже был аншлаг. Зачинщик акции Николай Деисадзе заявил, что его организация протестует против визита в Кутаиси российского театра, который представляет страну, оккупировавшую, как он заявил, 20% грузинской территории.

В начале лета 2019 года отношения между Москвой и Тбилиси обострились после того, как некоторым грузинским депутатам не понравилось проведение в столице Грузии сессии Межпарламентской ассамблеи православия. На первом заседании депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента страны. У стен парламента начался стихийный митинг с антироссийскими лозунгами и угрозами в адрес Москвы. После этого Владимир Путин принял решение прекратить авиасообщение между странами. Это было сделано в целях безопасности россиян.

Читайте также:
Главное сегодня
Опасные гастроли: российских актёров гонят из Грузии
Опасные гастроли: российских актёров гонят из Грузии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.