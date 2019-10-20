Опасные гастроли: российских актёров гонят из Грузии

В Кутаиси зреют антироссийские настроения

В Грузии начинается очередная русофобская кампания. В Кутаиси со скандалом встретили актёров московского театра "У Никитских ворот". Местные жители встали у театра, где должен был начаться спектакль, и стали выкрикивать русофобские лозунги. В руках у них были плакаты "Россия – оккупант", сообщает портал "Вести.ру".

Собравшиеся заявили, что выступление труппы неприемлемо, в зале в это время уже был аншлаг. Зачинщик акции Николай Деисадзе заявил, что его организация протестует против визита в Кутаиси российского театра, который представляет страну, оккупировавшую, как он заявил, 20% грузинской территории.

В начале лета 2019 года отношения между Москвой и Тбилиси обострились после того, как некоторым грузинским депутатам не понравилось проведение в столице Грузии сессии Межпарламентской ассамблеи православия. На первом заседании депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента страны. У стен парламента начался стихийный митинг с антироссийскими лозунгами и угрозами в адрес Москвы. После этого Владимир Путин принял решение прекратить авиасообщение между странами. Это было сделано в целях безопасности россиян.