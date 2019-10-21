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Названа "реальная причина" выхода США из ДРСМД

08:25
  • понедельник
  • 21 октября 2019

Глава Минобороны Сергей Шойгу уверен, что Вашингтон заранее готовился к "разрушению договора"

США, ранее вышедшие из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), пытаются таким образом сдерживать Россию и Китай. По мнению министра обороны Сергея Шойгу, это является "реальной причиной", которая побудила Вашингтон покинуть соглашение.

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Как заявил глава оборонного ведомства, ДРСМД перестал соответствовать интересам Вашингтона на фоне растущей военной мощи Китая. Кроме того, полагает министр, на решение США повлияло восстановление российского оборонного потенциала и расширение военного сотрудничества между Москвой и Пекином.

Как передает ТАСС, Шойгу уверен, что Вашингтон готовился к "разрушению договора". Американцы заранее создали ударные беспилотники и развернули в Европе пусковые установки. Министр напомнил, что спустя 16 дней после денонсации договора Штаты провели испытания крылатой ракеты наземного базирования.

Договор перестал действовать 2 августа. США вышли из соглашения в одностороннем порядке, обвинив Россию в невыполнении условий.

Видео: Путин назвал изощренным выход США из ДРСМД

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