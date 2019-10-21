Названа "реальная причина" выхода США из ДРСМД

Глава Минобороны Сергей Шойгу уверен, что Вашингтон заранее готовился к "разрушению договора"

США, ранее вышедшие из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), пытаются таким образом сдерживать Россию и Китай. По мнению министра обороны Сергея Шойгу, это является "реальной причиной", которая побудила Вашингтон покинуть соглашение.

Как заявил глава оборонного ведомства, ДРСМД перестал соответствовать интересам Вашингтона на фоне растущей военной мощи Китая. Кроме того, полагает министр, на решение США повлияло восстановление российского оборонного потенциала и расширение военного сотрудничества между Москвой и Пекином.

Как передает ТАСС, Шойгу уверен, что Вашингтон готовился к "разрушению договора". Американцы заранее создали ударные беспилотники и развернули в Европе пусковые установки. Министр напомнил, что спустя 16 дней после денонсации договора Штаты провели испытания крылатой ракеты наземного базирования.

Договор перестал действовать 2 августа. США вышли из соглашения в одностороннем порядке, обвинив Россию в невыполнении условий.

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