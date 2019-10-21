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В США назвали быстрейший в мире истребитель МиГ-25 бесполезным

09:00
  • понедельник
  • 21 октября 2019

Его сравнили с "грузовым фургоном"

Американские журналисты назвали советский сверхзвуковой истребитель третьего поколения МиГ-25 бесполезным грузовым фургоном.

Несмотря на то, что он имеет преимущество в скорости по сравнению с американским самолетами, он выглядит крайне неуклюжим рядом с истребителями четвертого и пятого поколений, пишет "Газета.Ru со ссылкой на портал We are the Mighty.

Кроме того, у МиГ-25 ограниченные способности радиолокационного обнаружения целей в нижней полусфере - т.е. он не может одновременно видеть, что происходит в воздухе и на земле.

"Это по-прежнему самый быстрый и самый высоко летающий истребитель <…> но он не может извлечь из этого выгоду", - отметили американские журналисты.

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