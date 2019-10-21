Названы регионы России с самым доступным газом

На последнем месте - Иркутская область

Росстат назвал регионы России, жители которых могут купить больше всего газа по выгодной цене.

Наиболее доступный газ оказался у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), Ненецкого автономного округа, Сахалинской области. Они могут купить на среднюю заплату от 15,6 до 20 тысяч кубометров газа.

За ними следуют Ханты-Мансийский автономный округ - Югра и Москва, пишет РИА Новости. Здесь можно купить 11,3 и 8,4 тысячи кубометров газа соответственно.

Самый дорогой газ в России оказался для жителей Саратовской, Ивановской и Иркутской областей – менее 3 тысяч кубометров газа на среднюю зарплату, уточняет газета "Известия".

Рейтинг составлялся с учетом средней зарплаты местного жителя и распределения областей по количеству кубических метров сетевого газа.