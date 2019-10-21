ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названы регионы России с самым доступным газом

08:33
  • понедельник
  • 21 октября 2019

На последнем месте - Иркутская область

Росстат назвал регионы России, жители которых могут купить больше всего газа по выгодной цене.

Наиболее доступный газ оказался у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), Ненецкого автономного округа, Сахалинской области. Они могут купить на среднюю заплату от 15,6 до 20 тысяч кубометров газа.

За ними следуют Ханты-Мансийский автономный округ - Югра и Москва, пишет РИА Новости. Здесь можно купить 11,3 и 8,4 тысячи кубометров газа соответственно.

Самый дорогой газ в России оказался для жителей Саратовской, Ивановской и Иркутской областей – менее 3 тысяч кубометров газа на среднюю зарплату, уточняет газета "Известия".

Рейтинг составлялся с учетом средней зарплаты местного жителя и распределения областей по количеству кубических метров сетевого газа.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
Проверка газовой плиты
Проверка газовой плиты
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.