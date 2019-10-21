Рудковская потрясла заявлением о разводе

Она рассказала о судьбе детей

44-летняя телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская до сих пор с ужасом вспоминает свой развод с миллиардером Виктором Батуриным. Она призналась, что это был самый тяжелый период в ее жизни.

Рудковская и Батурин развелись в 2008 году после семи лет брака. Они со скандалом делили имущество и детей. "Я просто жить не хотела. Это был самый тяжелый период моей жизни. Я прошла с Батуриным 221 суд. Два года через адвокатов доказывала, что дети должны быть со мной. Лазила через заборы, чтобы их увидеть. Мои слезы не видел никто. Ни папа, ни мама, ни муж", - сказала продюсер в передаче "Ты не поверишь!".

В 2011 году у Батурина возникли проблемы с законом, его обвинили в мошенничестве. "Потом мужа арестовывают, детей отдают, - вспоминает Рудковская. - Красивая история, прямо как в сказке".

В браке с бизнесменом у нее родился сын Николай. К тому же она стала опекуном Андрея - сына Батурина от предыдущих отношений.

Видео: "Жена. История любви. Яна Рудковская".

По словам продюсера, дети становятся несчастными из-за конфликтов между родителями. "Они говорили, что им не хватает меня. Но потом, когда мне их вернули, я поняла, что няни им заменяли меня. Если у женщины забрать ребенка - это трещина. И если забрать ребенка, склеить трещину очень тяжело", - заявила Яна Рудковская.

В 2009 году Рудковская вышла замуж за фигуриста Евгения Плющенко. У них родился сын Александр. На днях продюсер Димы Билана призналась, что давно мечтает о дочери, однако из-за перенесенной операции не может забеременеть. Она подумывает о том, чтобы обратиться к услугам суррогатной матери. Правда, пока Плющенко не поддерживает супругу в этом вопросе.