Зеленский бестактно пошутил над Заворотнюк

Артисты дружат много лет

Анастасия Заворотнюк и Владимир Зеленский дружат несколько лет. Актеры играли в одном фильме, а после ездили друг к другу в гости.

В 2013 году Зеленский и Заворотнюк появились на съемках шоу "Вечерний Киев". Актриса пришла тогда на передачу со своей дочерью Анной, на тот момент девочке было 17 лет. Юморист хотел сделать комплимент подруге, отметив, что она выглядит гораздо моложе своих лет. Но вместо похвалы из Зеленского вырвалась бестактная шутка.

"Ты что, ее (дочь Анну. — Прим. Ред.) в шесть родила?" — рассмеялся артист перед камерами. Анастасия лишь улыбнулась в ответ, пытаясь скрыть неловкость момента.

Видимо, коллеги привыкли к шуточкам Зеленского, так как этот эпизод не испортил отношения Владимира и Насти. Когда Зеленский победил на президентских выборах, Заворотнюк одна из первых его поздравила.

"Я искренне рада, что ты выходишь на совершенно новый уровень, что ты уже одержал такую большую и важную победу", — написала тогда артистка в своем Instagram.

Напомним, по данным СМИ, у Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга в последней стадии после рождения дочки Милы. Ее оперировали в Европе, после чего актриса легла на лечение в московскую больницу. 8 октября появилась информация, что Анастасию увезли из клиники. Поползли слухи, что Заворотнюк умерла.

Терпеть дальнейшие фейки семья актрисы не смогла. Родственники Заворотнюк создали аккаунт в Instagram, в котором опровергают ложь СМИ.