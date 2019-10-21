Россиян ждут массовые увольнения в новом году

Без работы останутся работники каждой десятой компании

В 2020 году пройдет массовое увольнение сотрудников. Об этом свидетельствуют данные опроса среди работодателей. Сокращение персонала пройдет почти в каждой десятой компании.

Несмотря на это, эксперты в области признали это оптимистичным показателем, так как еще в 2018 году увольнять людей планировали в каждой пятой компании. Следовательно, рынок труда находится в стабильном состоянии.

В Минтруде к указанному выше добавили, что компании заявили в службы занятости 1,7 миллиона вакансий, а власти ожидают роста реальных заработных плат на 2%.

Как пишет газета "Известия", в исследовании HeadHunter говорится, что большинство компаний позитивно оценивают перспективы 2020 года. 62% прогнозируют рост численности персонала, о возможных сокращениях заявили 9% опрошенных (в прошлом году - 21%).

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