ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Звезду "Иронии судьбы" госпитализировали в Москве

09:18
  • понедельник
  • 21 октября 2019

Актриса находится в состоянии средней тяжести

Актрису Валентину Талызину госпитализировали в московскую клинику после того, как она пожаловалась на боли в области сердца.
Звезда "Иронии судьбы" согласилась сыграть мать Началовой

Как сообщает телеграм-канал "112", медики оценивают ее состояние как средней тяжести. Она проведет несколько дней в клинике под наблюдением врачей.

По данным РЕН ТВ, у 84-летней Талызиной произошел микроинсульт. Жизни 84-летней артистки ничего не угрожает. Вскоре ее должны перевести в реабилитационный центр, пишут СМИ.

Талызина известна по своей работе в фильме Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или с легким паром". Актриса озвучила главную героиню Надю Шевелеву (которую сыграла Барбара Брыльска), а также исполнила роль подруги Нади – Вали.

Талызина также снималась в фильмах "Зигзаг удачи", "Гостья из будущего" и "Афоня". Подробнее о творческом пути актрисы смотрите в фильме "ТВ Центра":

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Главное сегодня
Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром!"
Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром!"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.