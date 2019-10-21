Звезду "Иронии судьбы" госпитализировали в Москве

Актриса находится в состоянии средней тяжести

Актрису Валентину Талызину госпитализировали в московскую клинику после того, как она пожаловалась на боли в области сердца.

Как сообщает телеграм-канал "112", медики оценивают ее состояние как средней тяжести. Она проведет несколько дней в клинике под наблюдением врачей.

По данным РЕН ТВ, у 84-летней Талызиной произошел микроинсульт. Жизни 84-летней артистки ничего не угрожает. Вскоре ее должны перевести в реабилитационный центр, пишут СМИ.

Талызина известна по своей работе в фильме Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или с легким паром". Актриса озвучила главную героиню Надю Шевелеву (которую сыграла Барбара Брыльска), а также исполнила роль подруги Нади – Вали.

Талызина также снималась в фильмах "Зигзаг удачи", "Гостья из будущего" и "Афоня". Подробнее о творческом пути актрисы смотрите в фильме "ТВ Центра":

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