Подробности гибели пятилетней россиянки в Турции

Ее мать, отец и брат отделались легкими царапинами

В Турции пятилетняя туристка из Мурома упала с электровелосипеда, получила тяжелую травму головы и умерла.

Инцидент произошел в городе Кемер. Семья девочки – мама, папа и ее 10-летний брат – самостоятельно отправились на экскурсию в каньон Гейнюк. Для путешествия они арендовали трехместный электровелосипед.

Однако в какой-то момент глава семейства не справился с управлением, из-за чего транспортное средство выкатилось за пределы дороги. Отец, мать и сын получили легкие ушибы, а вот пятилетняя дочка упала на голову.

Придя в себя после удара, отец взял девочку на руки и отвез на попутном транспорте в больницу. Там малышку поместили в реанимационное отделение, но врачи не смогли спасти ей жизнь. Всех остальных членов семьи выписали после оказания им первой помощи.

Тело пятилетней девочки доставили в морг Института судебной медицины Антальи для проведения вскрытия.

Генконсульство России в Турции подтвердило гибель пятилетней девочки в Анталье, занимается уточнением обстоятельств, сообщает РЕН ТВ.