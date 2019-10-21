Раскрыты новые подробности дела о прорыве дамб в Красноярском крае

После трагедии масштабные проверки пройдут по всей стране

В Красноярском крае объявлен траур по погибшим в результате прорыва дамбы. Жертвами трагедии стали 15 человек. За помощью к врачам обратились 27 пострадавших. Пятеро до сих пор числятся пропавшими без вести. Район поисков увеличен до 25 километров. В спасательной операции МЧС задействует вертолёт. В Росприроднадзоре уже заявили, что после трагедии по всей стране пройдут масштабные проверки.

С рассветом спасатели возобновляют приостановленные в ночное время работы. По последней информации, пропавшими без вести все еще числятся пять человек. Девять километров русла реки уже обследованы. К водолазным подразделениям и кинологам присоединяется авиация. Вертолет Ми-8 направился к зоне разлива, туда, где произошел прорыв дамбы.

Дамбу использовали как источник технической воды для намывки золота. Таких сооружений здесь было пять. Каждая держала небольшое озеро. И каждая была построена кустарным способом. А, значит, их никогда не проверяли. Прорыв начался в ночь с пятницы на субботу с самой верхней, а затем по цепочке, из-за силы движущегося потока воды, рушились остальные… одна за одной. Селевой волной, высотой под 4 метра сносило все на пути. От бараков, где жили рабочие золотодобывающего предприятия, не осталось почти ничего - хлипкие строения просто разлетались в щепки. Вода в поселок, где жили 180 человек, пришла поздно ночью, поэтому понять, что к чему, рабочим удалось не сразу. Трагедия унесла жизни 15 человек. Ведется их опознание. До 27 человек увеличилось количество пострадавших, часть из них находятся в больницах Курагино и Красноярска. У людей ушибы, переломы и общее переохлаждение, ведь многим, чтобы спастись, приходилось нырять в холодную воду.

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В Красноярском крае - день траура. Региональные власти сообщили, что семьи погибших - независимо от места жительства - получат по миллиону рублей - это единовременная страховая выплата. Кроме того, ведутся переговоры о компенсации со стороны работодателя. Специально созданная комиссия Минтруда сейчас на месте трагедии выясняет, в каких условиях жили и работали старатели.

"Что касается пострадавших помещений, сооружений. Всего их пять, из них два общежития, два домика для размещения дежурной смены и одно помещение, которое участвует в технологическом процессе, люди там не находились", - сказал начальник ГУ МЧС по Хакасии Александр Мулл.

Следователи раскрывают новые подробности уголовного дела, возбужденного по статье "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности гибель людей". После того, как в красноярском офисе компании "Сибзолото", которой принадлежит артель, прошли обыски, были задержаны три человека - директор золотодобывающего предприятия ООО "Сисим", начальник и мастер горного участка.

"Установлено, что горный мастер, в должностные обязанности которого входило организация и проведение работ на участке, не имел никакого специального образования. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать о заключении трёх задержанных под стражу", - говорится в сообщении СК по региону.

В ближайшее время суд изберет им меру пресечения. А Росприроднадзор инициирует проверку гидротехнических сооружений на подобных предприятиях по всей стране.

"Проверка будет осуществлена на всех участках, отрабатываемых гидропользователем, в целях предотвращения возможных инцидентов. Также мы подготовили обращение в правительство России с просьбой разрешить Росприроднадзору проверить все аналогичные объекты, чтобы избежать повторения трагедии", - сообщила пресс-секретарь Росприроднадзора Юлия Непоседова.

Свою работу продолжает и горячая линия, также в любое время можно обратиться в оперативный штаб. Пострадавшим и родственникам погибших оказывается экстренная психологическая помощь.

Елена Макарова. Филипп Шевырев. "ТВ Центр".

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