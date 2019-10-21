Протесты в Чили переросли в побоище (видео)

Беспорядки перекинулись из Сантьяго на другие популярные среди туристов города

Число жертв беспорядков в Чили возросло до десяти человек. Некоторые погибли в результате действий полиции. Эту информацию подтвердили власти страны. То, что происходит в латиноамериканском государстве, президент Себастьян Пиньера сравнил с войной. Взять ситуацию под контроль пока не удаётся. Экономика терпит огромные убытки, туристы бегут из страны.

Демонстранты не расходятся. Пытаются поджечь военные броневики. На дорогах возводят баррикады. Во время беспорядков погибли, как минимум, 10 человек. Большинство - из-за пожаров в торговых центрах, которые устроили митингующие. Но среди жертв, есть и те, кто скончался от полицейских пуль. Еще более 800 человек ранены.

"С сожалением сообщаем, что, по предварительной информации чилийской полиции, два человека были найдены сожженными в Сан-Бернардо, а тяжело раненный был доставлен в больницу, где он скончался", - заявил губернатор Сантьяго Карла Рубилар.

Крупные акции протеста в Сантьяго, которые переросли в настоящее побоище, начались после того, как две недели назад власти решили поднять цены на проезд в метро. С 800 до 830 песо. То есть примерно с 72 до 74 рублей. Казалось, немного. Но этого хватило, чтобы народный гнев вылился на улицы. Первыми начали протестовать студенты. Но уже через день к ним присоединились рабочие и служащие. Пытаясь взять ситуацию под контроль, власти объявили комендантский час и ввели чрезвычайное положение.

"Демократия не только имеет право, она обязана защищать себя, используя все инструменты, которые предоставляет сама демократия, и верховенство закона для борьбы с теми, кто хочет ее уничтожить. Я прошу всех моих соотечественников осудить это насилие и преступность, которые происходят на улицах. Это уже похоже на объявленную всем нам войну", - сказал президент Чили Себастьян Пинера.

Несмотря на решительный тон заявления, президент пошел на попятную. Рост цен на проезд в метро временно заморожен. Но власти пока не могут найти выход из ситуации. Ведь скачок произошел из-за роста цен на энергоносители в регионе и стал главной причиной повышения тарифов. Беспорядки тем временем перекинулись из Сантьяго на другие популярные среди туристов чилийские города.

Из-за протестов в стране - транспортный коллапс. В аэропортах - сотни, если не тысячи перепуганных туристов, которые не могут покинуть страну.

"Здесь есть люди, которые очень больны. Я видела, маленькая девочка упала в обморок, есть бабушки, у которых нет воды, у них ничего нет. Там нет ни одного места, ничего нет", - сообщила пассажирка Джанет Кастильо.

Из-за протестов закрыта подземка. Почти 30 станций были сожжены. Ущерб - больше 200 миллионов долларов. Власти обещали сегодня все же открыть несколько веток, но позже отказались. Три миллиона человек вынуждены добираться на работу пешком. Автобусы ходят с перебоями. И то не во всех районах столицы.

Хаосом на улицах тут же воспользовались мародеры. Десятки крупных супермаркетов разграблены. Кого-то полиция успевает задержать. Но большинство остаются безнаказанными. Сегодня власти Чили вновь соберутся на экстренное совещание, чтобы обсудить выход из сложившейся ситуации. Но протестующие уходить с улиц не намерены.

Тимур Абдуллаев, Андрей Стрюков, "ТВ Центр".