Медведев назвал выгоду от инвестиций в российскую экономику

В стране создана необходимая среда

Почему в российскую экономику выгодно инвестировать, рассказал Дмитрий Медведев в интервью одному из федеральных телеканалов.

Как отметил премьер, созданию благоприятных условий для инвестиций мешают торговые войны и другие барьеры. Убедить вкладывать деньги можно только с помощью предсказуемой политики и комфортного делового климата. Такая среда создана в России.

"Мы исходим из того, что все инвестиции должны быть равны, что все инвесторы должны получить одинаково привлекательные условия, что все инвесторы одинаково уважаемы и ко всем инвесторам, по сути, применяются одни и те же требования по соблюдению российских законов - и законов административных, и налоговых законов, и трудовых законов", - сказал Дмитрий Медведев.