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В Барселоне митингующие забросали полицию мусором

11:53
  • понедельник
  • 21 октября 2019

Сторонники независимости Каталонии продолжают протестовать

Относительно мирно в понедельник ночью в Барселоне прошли массовые митинги сторонников независимости Каталонии. Об этом сообщает "ТВ Центр".
Видео столкновений полиции и протестующих в аэропорту Барселоны

Демонстрация началась у представительства испанского правительства. Затем толпа переместилась к управлению полиции. Люди набивали газетами мусорные пакеты и бросали их в сторону правоохранителей. А накануне тысячи человек заняли несколько центральных улиц и сидя скандировали лозунги.

Ранее в ходе столкновений в Барселоне пострадали более 800 человек. Ущерб от действий митингующих оценивают в 2,5 миллиона евро. Задержаны две сотни демонстрантов.

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