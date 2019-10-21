В Барселоне митингующие забросали полицию мусором

Сторонники независимости Каталонии продолжают протестовать

Относительно мирно в понедельник ночью в Барселоне прошли массовые митинги сторонников независимости Каталонии. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Демонстрация началась у представительства испанского правительства. Затем толпа переместилась к управлению полиции. Люди набивали газетами мусорные пакеты и бросали их в сторону правоохранителей. А накануне тысячи человек заняли несколько центральных улиц и сидя скандировали лозунги.

Ранее в ходе столкновений в Барселоне пострадали более 800 человек. Ущерб от действий митингующих оценивают в 2,5 миллиона евро. Задержаны две сотни демонстрантов.