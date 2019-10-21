Путин уличил Запад в попытке помешать России в Африке

Президент назвал истинную цель, которую праследует Москва на континенте

Россия выступает за честную и цивилизованную конкуренцию среди мировых держав за африканский рынок. Об этом заявил Владимир Путин в интервью агентству ТАСС в преддверии саммита "Россия-Африка". Он стартует в среду в Сочи.

Президент рассказал об ожиданиях от этой важной встречи. Ещё с советских времён наше государство поддерживает тесные связи с африканскими партнёрами - в экономике, строительстве, образовании, военно-технической и других сферах. Эта работа носит конструктивный характер - в отличие от действий западных стран. Некоторые из них прибегают к давлению, запугиванию и шантажу.

"Подобными методами они пытаются вернуть утраченные влияние и доминирующие позиции в бывших колониях, стремятся - уже в "новой обёртке" - выкачивать сверхприбыли, эксплуатировать континент без оглядки и на людей, живущих здесь, и на экологические и другие риски. Вероятно, чтобы никто не мешал такой политике, препятствуют установлению более тесных отношений России с Африкой. Разумеется, мы учитываем эти реалии, делаем соответствующие выводы. И готовы не к "переделу" богатств континента, а к конкуренции за сотрудничество с Африкой", - сказал Путин.