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Лев Лещенко выбрал нового баса России

11:52
  • понедельник
  • 21 октября 2019

В Москве подвели итоги фестиваля-конкурса "Русский бас"

В Москве подвели итоги первого международного молодежного фестиваля "Русский бас". Финальный гала-концерт прошёл в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя.

Конкурс организован "Культурным фондом Льва Лещенко", передает "ТВ Центр". Знаменитый певец также возглавил жюри. Для участия в фестивале прислали более двухсот заявок артисты из всех регионов России и иностранных государств.

Лучших выбирали в двух номинациях - академическое пение и эстрадный вокал. Первые места заняли участники из Волгограда и Донецка. В финале, помимо россиян, также выступили артисты из Белоруссии и Южной Кореи.

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