В Москве прогремел салют в честь освобождения Белграда

75 лет назад город удалось освободить от нацистов

В Москве в честь 75-летия освобождения Белграда от войск нацистской Германии прогремел праздничный салют.

Небо над столицей раскрасили более двух тысяч разноцветных фейерверков - 50 видов. Звуковое сопровождение обеспечили пушки времён Великой Отечественной войны, передает "ТВ Центр".

В 1944 году Белград был одним из наиболее укреплённых городов, оккупированных Вермахтом. 14 октября Красная армия начала полномасштабное наступление. Спустя шесть дней город удалось освободить от нацистов. Победа далась ценою четырех тысяч жизней.