Что делать, если украли телефон

Ценные советы от экспертов

В Роскачестве рассказали, что следует делать при пропаже телефона. По словам специалистов, для преступников представляет ценность не только смартфон, но и хранящаяся на нем персональная информация. Ее нужно оберегать самым тщательным образом.

Эксперты советуют настроить в телефоне возможность дистанционной блокировки. Таким образом можно не только закрыть доступ к данным, но и полностью их стереть. Желательно использовать сложный пин-код или биометрические данные для блокировки смартфона. Фотографии, видео и документы лучше всего хранить в облачном хранилище.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на организацию, при пропаже смартфона пользователь должен заблокировать сим-карту и банковские карты, привязанные к телефону. На всякий случай также можно поменять пароль для входа на свои страницы в соцсетях. По поводу кражи нужно немедленно обращаться в полицию.

"Каждый день в России злоумышленники воруют тысячи смартфонов. Однако, очевидно, что эту цифру надо умножать еще минимум на пять, поскольку большинство жертв не обращаются в полицию", - рассказали в Роскачестве.