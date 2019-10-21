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Что делать, если украли телефон

10:02
  • понедельник
  • 21 октября 2019

Ценные советы от экспертов

В Роскачестве рассказали, что следует делать при пропаже телефона. По словам специалистов, для преступников представляет ценность не только смартфон, но и хранящаяся на нем персональная информация. Ее нужно оберегать самым тщательным образом. 
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Эксперты советуют настроить в телефоне возможность дистанционной блокировки. Таким образом можно не только закрыть доступ к данным, но и полностью их стереть. Желательно использовать сложный пин-код или биометрические данные для блокировки смартфона. Фотографии, видео и документы лучше всего хранить в облачном хранилище. 

Как пишет РИА Новости со ссылкой на организацию, при пропаже смартфона пользователь должен заблокировать сим-карту и банковские карты, привязанные к телефону. На всякий случай также можно поменять пароль для входа на свои страницы в соцсетях. По поводу кражи нужно немедленно обращаться в полицию. 

"Каждый день в России злоумышленники воруют тысячи смартфонов. Однако, очевидно, что эту цифру надо умножать еще минимум на пять, поскольку большинство жертв не обращаются в полицию", - рассказали в Роскачестве. 

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