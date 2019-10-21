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Зеленская показала опухшего с утра президента Украины

10:03
  • понедельник
  • 21 октября 2019

Лидер Украины прилетел в Японию на важную встречу

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой осуществил свой первый официальный визит в Японию.

Они вместе вышли из самолета, держась за руки, пишет "Газета.Ru". Спустя время Елена опубликовала в Instagram фотографию, сделанную в аэропорту Токио.

В кадре Зеленский выглядит явно помятым. В социальных сетях гадают: это длительный перелет так сказался на внешности украинского лидера или он хорошо что-то отметил накануне.

Визит Зеленского в Японию продлится с 21 по 24 октября. За эти дни он намерен встретиться с премьер-министром Синдзо-Абэ и посетит церемонию интронизации императора Японии Нарухито.

Видео: восторженный Зеленский поигрался с молоточком в латвийском сейме

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