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НОВОСТИ

Отключение от мировой Сети: жизнь россиян сильно изменится с 1 ноября

08:18
  • вторник
  • 22 октября 2019

Шесть главных нововведений грядущего месяца

Последний осенний месяц принесет серьезные изменения в размеренную жизнь россиян. Какие именно – разбирался TVC.RU.

Охрана труда

С 1 ноября вступают в силу новые правила охраны труда для работников на строительных объектах. Теперь работодатель обязан оценивать состояние сотрудника на стройке, чтобы свести к минимуму непредвиденные обстоятельства и ЧП. Помимо этого, начальство должно обеспечить подчиненных средствами индивидуальной и коллективной защиты.

Интернет

В первую пятницу ноября начнется процесс перехода на национальную доменную зону, он завершится к 1 января 2021 года. Это означает, что Россия получит независимость от международной Сети, а внутри страны будет сформирован единый национальный интернет, на который невозможно влиять извне. Никаких стеснений россияне не испытают: доступ к иностранным ресурсам сохранится, их функционал не будет ограничен.

Фальсификат

С первого дня ноября в России всерьез возьмутся за борьбу с фальсификатом молочной продукции. Теперь производители обязаны сертифицировать в электронном виде всю готовую молочную продукцию.

Борщевик

Владельцев участков, на которых растет нескошенный борщевик, будут штрафовать: физических лиц на сумму до пяти тысяч рублей, а юридических – вплоть до одного миллиона рублей. Наказать могут как владельцев крупных участков, так и простых дачников.

Борщевик имеет свойство стремительно распространяться при помощи семян, а его сок вызывает сильные ожоги и аллергические реакции.

Электронная форма ПТС

В ноябре водители смогут поменять бумажный паспорт транспортного средства (ПТС) на электронный (ЭПТС). В нем будет содержаться вся необходимая информация для идентификации автомобиля: технические характеристики, пробег, прохождение техосмотра, информация о страховании, история прав собственности и другие данные.

Тахографы

Все грузовые машины весом более 3,5 тонны необходимо оснастить тахографами с 1 ноября. Это устройство позволяет в автоматическом режиме контролировать соблюдение водителем норм труда и отдыха.

В случае игнорирования этого нововведения с автомобилистов будут взимать повышенные штрафы: с физических лиц до пяти тысяч рублей, с юридических – до 50 тысяч рублей. Помимо денежного наказания, водителям грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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