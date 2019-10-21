Галлюцинации и паралич: выяснились страшные симптомы болезни Заворотнюк

С раком мозга живут около пяти лет

Врачи рассказали, каким образом может проявляться болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк. По данным СМИ, она борется с раком головного мозга.

Медики сходятся во мнении о том, что глиобластома - это наиболее агрессивный вид опухоли, которая убивает человека даже при ранней диагностике и хорошем лечении. В среднем люди живут с таким заболеванием не больше пяти лет. "Вернее, не живут, а существуют и страдают", - цитирует портал "Дни.ру" одного из специалистов.

По его словам, зачастую при раке мозга возникает гипертония и гидроцефалия, которая характеризуется скоплением жидкости в голове. "Среди других проявлений болезни - отеки, кровоизлияния, психические отклонения, галлюцинации, иногда паралич", - рассказал врач.

Старший научный сотрудник нейрохирургического отделения центра онкологии им. Н.Н.Блохина Владимир Алешин сообщил, что основными симптомами рака мозга являются головная боль, тошнота, рвота, припадки, слабость рук или ног. "Но симптоматика зависит от места расположения опухоли. Например, если она находится в лобной доле, долго протекает бессимптомно. Человек кажется дурашливым, и многие будут думать, что у него психические симптомы, а у него растет большая опухоль", - рассказал он "Московскому комсомольцу".

Алешин отметил, что глиобластому выявляют у 23 человек на 100 тысяч населения. В 23% случаев речь идет о злокачественной опухоли. "Пока мы не умеем излечивать опухоль, но при раннем выявлении можем существенно продлевать пациенту жизнь, причем полноценную и активную, - сказал врач. - Он остается в строю, работает, оставаясь под наблюдением онколога. К тому же раннее выявление дает больше возможностей для выбора тактики лечения. При позднем выявлении и большом объеме опухоли хирургические методики часто уже недоступны, остается только лучевая и химиотерапия".

Видео: болезнь "прекрасной няни"

Ранее семья Анастасии Заворотнюк впервые признала, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" обнаружили заболевание. Никаких подробностей не приводилось. По данным СМИ, у актрисы выявили рак мозга в последней стадии после рождения дочки Милы. Заслуженную артистку России лечили сначала в Европе, потом на родине. 8 октября появилась информация о том, что Заворотнюк увезли из онкологической клиники. Сейчас она якобы находится в медцентре на Рублевке.