"Решили, что ее уже нет в живых": подруга годами искала бомжующую в США Эмили Замурку

Стало известно о прошлом певицы из метро

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян рассказал биографию бездомной россиянки, которая исполняла арии в метро Лос-Анджелеса.

Россиянка Эмили Замурка прославилась после того, как видео с ее пением разместили в Сети. Американцы собрали свыше 100 тысяч долларов для помощи 52-летней артистки.

Вадим Манукян пообщался с жительницей Молдавии Татьяной Геоней, которая называет себя подругой Замурки. По ее словам, Эмили родилась в Сочи. У нее было 10 братьев и сестер. По какой-то причине родители отказались от малышки, ее удочерила пара из Молдавии. Эмили отучилась в музыкальной школе, потом в педагогическом институте в Бельцах. В конце 80-х она вышла замуж, но вскоре развелась. В 1992 году Эмили Замурка эмигрировали в США. За ней последовали многие ее родные сестры и братья.

"Эмили с детства была очень доброй и аккуратной девочкой, дружелюбной, делилась последней конфеткой - на всех - сколько нас было. Она с детства писала музыку и стихи. Всех девочек, которые жили на нашей улице, Эмили учила играть на фортепиано, и меня научила", - рассказала Геоня в интервью Манукяну для ФАН.

Во время учебы в вузе Замурка помогала Геоне с деньгами и даже давала ей поносить свою одежду. Подруги продолжили общение и после отъезда Эмили в США. Их связь прервалась в 2007 году. "После долгих поисков - в 2016 году - мы прекратили ее искать, решив, что Эмили уже нет в живых. Оказалось, именно в это время она осталась на улице", - вспоминает Геоня.