Обвиняемый в убийстве девочки из Саратова детально рассказал о преступлении

Преступник полностью признал свою вину

Следственный комитет предъявил обвинение 35-летнему Михаилу Туватину, подозреваемому в убийстве 9-летней Лизы в Саратове.

Ему вменяется убийство малолетнего. Мужчина полностью признал свою вину и детально во время следственного эксперимента рассказал обо всех обстоятельствах произошедшего, пишет "Интерфакс".

Девятилетняя Лиза пропала в Саратове 9 октября по дороге в школу. Через два дня ее тело обнаружили в гаражах.

Следователи заподозрили ранее судимого Михаила Туватина. Его задержали. По словам подозреваемого, он убил девочку, испугавшись, что Лиза расскажет взрослым о том, что он поселился в заброшенном гараже. Позже полицейские едва спасли его от толпы, которая хотела устроить самосуд.

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