Обвиняемый в убийстве девочки из Саратова детально рассказал о преступлении

Преступник полностью признал свою вину
Следственный комитет предъявил обвинение 35-летнему Михаилу Туватину, подозреваемому в убийстве 9-летней Лизы в Саратове.
Ему вменяется убийство малолетнего. Мужчина полностью признал свою вину и детально во время следственного эксперимента рассказал обо всех обстоятельствах произошедшего, пишет "Интерфакс".
Девятилетняя Лиза пропала в Саратове 9 октября по дороге в школу. Через два дня ее тело обнаружили в гаражах.
Следователи заподозрили ранее судимого Михаила Туватина. Его задержали. По словам подозреваемого, он убил девочку, испугавшись, что Лиза расскажет взрослым о том, что он поселился в заброшенном гараже. Позже полицейские едва спасли его от толпы, которая хотела устроить самосуд.
Видео: мать убитой в Саратове девочки обратилась к властям
- Отец убийцы девочки в Саратове отрекся от сына
- Убийца девочки в Саратове попался на попытке схитрить
- Преступник рассказал, за что убил 9-летнюю девочку в Саратове
- Видео давки в Саратове возле машины полиции с убийцей 9-летней девочки
- Россияне требуют посадить надругавшегося над врачом жителя Саратова