Андрей Малахов сильно располнел (фото)

Сказываются изменения в личной жизни

Телеведущего Андрея Малахова заметили в компании светской львицы Виктории Шеляговой. В глаза бросилась раздавшаяся вширь фигура шоумена.

"С тобой невозможно прогуляться по Красной площади, тебя рвут на части сфотографироваться. Если бы моя Бабуля знала, что мы будем дружить, она была бы очень довольна мной, хотя не сказала бы мне этого", - написала жена владельца холдинга Ritual.ru.

Шелягова выложила в Instagram снимок, на котором она стоит в обнимку с телеведущим. В сториз девушка выложила еще одно фото с Красной площади. На нем также можно увидеть супругу Малахова - Наталью Шкулеву.

Некоторые журналисты и интернет-пользователи обратили внимание на то, что с недавних пор Андрей Малахов перестал следить за фигурой. В 2017 году у них с женой появился ребенок. По словам шоумена, все свое свободное время он старается проводить с сыном. Вероятно, из-за напряженного рабочего графика и забот о воспитании малыша у Малахова не остается времени на походы в тренажерный зал. Хотя не так давно телеведущий демонстрировал накаченную фигуру и признавался, что у него выработалась зависимость от спортзала. Времена меняются.

Разумеется, лишний вес не делает Малахова менее популярным. Большинство пользователей Instagram комплиментарно высказалось о его совместной фотографии с Шеляговой.

- Малахов - моя любовь.

- Виктория, мы, зрители, тоже любим Андрея.

- Андрюша - прелесть.

- Стильные.

- Красивые .