В Москве увеличилась рождаемость

С начала года в столице появились на свет почти 105 тысяч детей

Рождаемость в Москве с начала года увеличилась на 6% по сравнению с прошлым годом, сообщила начальник столичного управления ЗАГС Елена Ефремова.

По ее словам, с января по сентябрь в Москве появились на свет почти 105 тысяч детей. Больше всего детей родились в летние месяцы, в июле и августе - более 13 тысяч в каждом месяце. С января по сентябрь 2018 года родились 99 тысяч 82 малыша, рассказала Ефремова агентству "Москва".

Кроме того, с начала года заметно снизилась смертность. За первые девять месяцев года зафиксировано на 1,5% смертей меньше, чем в прошлом году.