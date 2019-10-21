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Москвича едва не застрелили из-за царапины на автомобиле

12:14
  • понедельник
  • 21 октября 2019

Инцидент произошел на парковке

Инцидент произошел на парковке возле одного из московских торговых центов. Молодой человек спокойно поставил на стоянку свой автомобиль, но в какой-то момент его сосед на Kia Optima поцарапал ему машину дверью.

Парень сделал замечание неаккуратному соседу, однако тот тут же вспыхнул и посыпал угрозами. Он ударил молодого человека в лицо кулаком, а после дважды выстрелил в воздух из пистолета.

Подобрав гильзы, злоумышленник уехал с места преступления. Полиция уже установила личность агрессивного мужчины, проводится проверка, пишет РЕН ТВ.

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