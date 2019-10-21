В жизни сына Орбакайте Дени Байсарова произошло важное событие

Его родные давно этого ждали

21-летний Дени, сын певицы Кристины Орбакайте и бизнесмена Руслана Байсарова, окончил учебное заведение в Великобритании.

"Лучше поздно, чем никогда", - написал Дени Байсаров на фото, где он с гордым видом позирует в мантии и квадратной шапочке с кисточкой. Молодой человек всегда учился на одни пятерки, поэтому не исключено, что английский вуз он окончил с отличием. Название учебного заведения сын Орбакайте не упомянул.

Дени Байсаров учился в элитной школе "Президент" рядом с Рублевкой. В 16 лет он поступил в Центаройский кадетский корпус в Чечне. Вскоре парень стал учеником частной школы Oxford Study Courses в Британии.

По некоторым данным, Дени не планирует идти по стопам матери. Молодого человека интересует бизнес и маркетинг.

Напомним, что Дени - второй сын Кристины Орбакайте. Она родила его от чеченского бизнесмена Руслана Байсарова. Их отношения длились с 1997 по 2001 годы. У певицы также есть сын от музыканта Владимира Преснякова и дочь от предпринимателя Михаила Земцова.