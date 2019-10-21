"Кошка-оборотень" с сумасшедшим взглядом очаровала соцсети

В Канаде шестилетняя кошка персидской породы по кличке Ачум прославилась в интернете благодаря своему заболеванию.

У усатой в раннем возрасте диагностировали врожденный гипертрихоз – избыточное оволосение. Стремительно отрастающие шерсть и когти у Ачум делают ее похожей на лохматого оборотня или сумасшедшего ученого, пишет газета "Взгляд".

Бороться с недугом кошке помогает ее хозяйка – она грумер по профессии. Параллельно девушка ведет социальные сети своего питомца - на ее Instagram подписаны более 409 тысяч фолловеров.

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