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"Кошка-оборотень" с сумасшедшим взглядом очаровала соцсети

12:28
  • понедельник
  • 21 октября 2019

В Канаде шестилетняя кошка персидской породы по кличке Ачум прославилась в интернете благодаря своему заболеванию.

У усатой в раннем возрасте диагностировали врожденный гипертрихоз – избыточное оволосение. Стремительно отрастающие шерсть и когти у Ачум делают ее похожей на лохматого оборотня или сумасшедшего ученого, пишет газета "Взгляд".

Бороться с недугом кошке помогает ее хозяйка – она грумер по профессии. Параллельно девушка ведет социальные сети своего питомца - на ее Instagram подписаны более 409 тысяч фолловеров. 

Видео: отважный кот отстоял жилище в схватке с медведем

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Кошка-оборотень
Кошка-оборотень
Кошка-оборотень
Кошка-оборотень
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