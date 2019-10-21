"Кошка-оборотень" с сумасшедшим взглядом очаровала соцсети

В Канаде шестилетняя кошка персидской породы по кличке Ачум прославилась в интернете благодаря своему заболеванию.
У усатой в раннем возрасте диагностировали врожденный гипертрихоз – избыточное оволосение. Стремительно отрастающие шерсть и когти у Ачум делают ее похожей на лохматого оборотня или сумасшедшего ученого, пишет газета "Взгляд".
Бороться с недугом кошке помогает ее хозяйка – она грумер по профессии. Параллельно девушка ведет социальные сети своего питомца - на ее Instagram подписаны более 409 тысяч фолловеров.
Видео: отважный кот отстоял жилище в схватке с медведем
Читайте также:
- Кот-наркокурьер обвел вокруг пальца опытных следователей
- На Урале пропал лысый кот с наколками
- Собака Джонсона заехала на Даунинг-стрит. Кот Ларри в шоке
- Ловкое и почти идеальное ограбление холодильника двумя котами попало на видео
- "Глаза открыл – а у него слезы": дальнобойщик мчался по трассе 17 часов, чтобы спасти котенка