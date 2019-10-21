ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Финансировние мер соцподдержки в Москве в 2020 году возрастет на 18,4%

12:39
  • понедельник
  • 21 октября 2019

В проект бюджета заложено более 537 миллиардов рублей

Проект бюджета Москвы на 2020 год предполагает увеличение расходов на социальные меры поддержки на 18,4% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил замглавы департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов.

По его словам, на следующий год в проекте бюджета запланировано 537,8 миллиарда рублей на социальную поддержку москвичей. Сейчас мерами социальной поддержки пользуется каждый третий горожанин.

"Непосредственно на их предоставление в 2020 году в денежной и натуральной форме в бюджете предусмотрено 495,3 миллиарды рублей по сравнению с текущим годом эти расходы увеличиваются на 19%", - уточнил Филиппов.

Главное сегодня
Пенсионеры
Пенсионеры
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.