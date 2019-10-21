Финансировние мер соцподдержки в Москве в 2020 году возрастет на 18,4%

В проект бюджета заложено более 537 миллиардов рублей

Проект бюджета Москвы на 2020 год предполагает увеличение расходов на социальные меры поддержки на 18,4% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил замглавы департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов.

По его словам, на следующий год в проекте бюджета запланировано 537,8 миллиарда рублей на социальную поддержку москвичей. Сейчас мерами социальной поддержки пользуется каждый третий горожанин.

"Непосредственно на их предоставление в 2020 году в денежной и натуральной форме в бюджете предусмотрено 495,3 миллиарды рублей по сравнению с текущим годом эти расходы увеличиваются на 19%", - уточнил Филиппов.