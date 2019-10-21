Россиянка сорвалась с водопада при попытке сделать селфи

Женщина выжила
Жительница Кубани упала с водопада, пытаясь сделать селфи на фоне природных красот.
Инцидент произошел 20 октября во время семейного отдыха в районе поселка Никитино Мостовского района. Женщина забралась на вершину водопада, но поскользнулась и сорвалась вниз с пятиметровой высоты, пишет РИА Новости.
Пострадавшую с различными травмами эвакуировали спасатели. Ее пришлось нести на носилках 1,5 километра по сложной гористой местности. Никаких подробностей о состоянии женщины не приводится.
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