Россиянка сорвалась с водопада при попытке сделать селфи

Женщина выжила

Жительница Кубани упала с водопада, пытаясь сделать селфи на фоне природных красот.

Инцидент произошел 20 октября во время семейного отдыха в районе поселка Никитино Мостовского района. Женщина забралась на вершину водопада, но поскользнулась и сорвалась вниз с пятиметровой высоты, пишет РИА Новости.

Пострадавшую с различными травмами эвакуировали спасатели. Ее пришлось нести на носилках 1,5 километра по сложной гористой местности. Никаких подробностей о состоянии женщины не приводится.