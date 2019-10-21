Ассанж сбрил бороду и сильно похудел

Основатель Wikileaks впервые пришел на заседание суда по делу об экстрадиции

Новые слушания по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США пройдут 18 ноября. Такое решение принял суд Лондона. Впервые на заседании лично присутствовал сам основатель Wikileaks. Ранее из-за плохого самочувствия он давал показания из тюрьмы по видеосвязи.

Появления всемирно известного журналиста ждали десятки репортёров и сторонников. У здания суда они развернули транспаранты и выкрикивали лозунги с требованием освободить Ассанжа, передает "ТВ Центр". Другие поддерживали информатора прямо в зале. Гостевые трибуны были заполнены. Разоблачитель сбрил бороду и сильно похудел. На вопросы отвечал тихо и спокойно.

Суд решал технические моменты - определял повестку будущих заседаний. Слушания по существу пройдут в феврале. Напомню, австралиец отбывает в Лондоне срок за нарушение условий освобождения под залог. Он сидит в тюрьме максимально строгого режима. Её ещё называют "британской Гуантанамо". Вашингтон добивается выдачи Ассанжа. В США ему грозят обвинения по 18 статьям и 175 лет заключения.