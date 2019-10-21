ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Украине разразился скандал из-за юмористического шоу

15:06
  • понедельник
  • 21 октября 2019

В него втянули экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву и олигарха Игоря Коломойского

На Украине набирает обороты скандал вокруг экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой и олигарха Игоря Коломойского. Во время юмористического шоу "Вечерний Квартал", которое выходит на телеканале украинского бизнесмена, артисты исполнили песню под названием "Горел дом".

Зеленская показала опухшего с утра президента Украины
Украина стремительно редеет

17 сентября неизвестные бросили в окно Гонтаревой бутылку с зажигательной смесью. Здание сгорело, возбуждено уголовное дело. Сама потерпевшая назвала этот выпуск шоу позором. На ситуацию обратили внимание в Министерстве культуры и принесли извинения, передает "ТВ Центр".

Игорь Коломойский заявил, что юмористический номер ему понравился. В ходе беседы журналисты поинтересовались - одобрит ли бизнесмен шоу, если артисты будут высмеивать в нём сгоревшие дома в Донбассе? В ответ Коломойский заявил: "Когда будут шутить – будем разговаривать".

Читайте также:
Новости по теме
Украинцы
Украинцы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.