На Украине разразился скандал из-за юмористического шоу

В него втянули экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву и олигарха Игоря Коломойского

На Украине набирает обороты скандал вокруг экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой и олигарха Игоря Коломойского. Во время юмористического шоу "Вечерний Квартал", которое выходит на телеканале украинского бизнесмена, артисты исполнили песню под названием "Горел дом".

17 сентября неизвестные бросили в окно Гонтаревой бутылку с зажигательной смесью. Здание сгорело, возбуждено уголовное дело. Сама потерпевшая назвала этот выпуск шоу позором. На ситуацию обратили внимание в Министерстве культуры и принесли извинения, передает "ТВ Центр".

Игорь Коломойский заявил, что юмористический номер ему понравился. В ходе беседы журналисты поинтересовались - одобрит ли бизнесмен шоу, если артисты будут высмеивать в нём сгоревшие дома в Донбассе? В ответ Коломойский заявил: "Когда будут шутить – будем разговаривать".