Обвиняемый по делу о гибели людей при прорыве дамбы признал вину

Ближайшие два месяца Андрей Еганов проведет в СИЗО

Суд в Красноярске арестовал начальника участка золотодобычи на два месяца по делу о гибели людей в результате прорыва дамбы. Мужчина признал свою вину. Меру пресечения также огласят ещё двум задержанным, среди них генеральный директор компании. На месте трагедии продолжаются поиски пятерых пропавших без вести. В память о 15 погибших в Красноярском крае объявлен траур.

Ближайшие два месяца начальник участка прииска проведет в СИЗО. Андрей Еганов - единственный из задержанных, кто признал вину.

Говорит, доступа к документам никогда не имел, да и еще при проектировании общежития в рабочем поселке предлагал строить их выше. Только решающее слово осталось за директором. Он, а также мастер участка виновными себя не считают. Всех троих задержали сразу после того, как в Красноярском офисе компании "Сибзолото", которой принадлежит артель, прошли обыски. Уголовное дело - возбудили по статье – "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности гибель людей".

Дамбу на одном из участков золотодобывающей артели прорвало в субботу. Селевой поток направился в сторону бараков, где жили рабочие золотодобывающего предприятия. От временных построек не осталось почти ничего - хлипкие домики просто разлетались в щепки. Вода в поселок, где жили 180 человек, пришла поздно ночью, поэтому понять, что к чему, людям удалось не сразу. Трагедия унесла жизни 15 человек. Количество пострадавших увеличилось до 27. Они находятся в больницах Курагино и Красноярска. У всех диагноз: общее переохлаждение. Ведь чтобы спастись, приходилось нырять в ледяную воду.

Подробности смотрите в репортаже Елены Макаровой.