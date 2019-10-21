Собянин рассказал о модернизации московской промышленности

Внедряются новые линии и вводится автоматизация производства

Крупнейшее московское предприятие по производству картона запустило новую линию. Бумажная упаковка придёт на смену пластику. Это важно для экологии города. Завод посетил мэр Москвы Сергей Собянин. Столица оказывает предприятию постоянную поддержку. Благодаря этому в ближайшее время будет запущена ещё одна линия.

От миниатюрных изделий до огромной тары - здесь производят все возможные виды бумажной и картонной упаковки. Коробки для пиццы и тортов, жидких продуктов, лотки, бумажные пакеты, все для промышленных нужд. Эта новейшая машина родом из Японии. Пока линия работает не в полную силу – требуется установить дополнительное оборудование. Но уже сейчас станок выпускает до 150 тысяч листов за смену.

Процесс автоматизирован, все управляется с компьютера. Но без квалифицированных специалистов не обойтись, так что это еще и новые рабочие места. Теперь объём выпуска гофрокартона увеличится на 20%. Приобрести самое современное и мощное оборудование заводу помог город, предоставив льготный заём в рамках московской программы поддержки реального сектора. Работу новой производственной линии оценил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Московская промышленность продолжает модернизироваться, обновляться. Появляются новые технологии, оборудование, фабрики. Здесь видно, что происходит такая промышленная революция. Внедряются новые линии, автоматизация производства. Для Москвы очень важно, что это производство гофрокартона, бумажной упаковки приходит постепенно на смену пластиков, и для экологии Москвы это очень важно", - заявил мэр Москвы.

От бумаги и картона до упаковки и переработки - полный цикл производства. 65 процентов сырья – макулатура. На заводе стараются создавать многоразовые изделия.

"У нас много проектов по замене пластиковой упаковки на гофрокартон, по использованию картона из макулатурного сырья, а не из целлюлозного, целлюлозное сырье у нас полностью прослеживается от момента вырубки дерева в лесу", - объясняет директор по охране труда и экологии компании "Смерфит Каппа Россия" Пётр Кехва.

Сергей Собянин отметил, что правительство Москвы и дальше будет поддерживать модернизацию московской промышленности, в том числе завода "Смерфит Каппа Москва СОЮЗ".

"Очень приятно, когда правительство города Москвы поддерживает развитие производства, улучшает инвестиционный климат", - заметил директор по правовым и корпоративным вопросам компании Роман Неговора.

Целлюлозно-бумажная фабрика здесь была основана еще 90 лет назад. С 2017 года она вошла в международный концерн - один из мировых лидеров в отрасли. Теперь здесь производят экологичную картонную упаковку по самым передовым технологиям.

Полина Кастрицкая, Юлия Стёпина, Михаил Фёдоров, Дмитрий Шаракин. "ТВ Центр".