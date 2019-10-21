Обновленный Щелковский автовокзал откроют в начале 2020 года

Пользоваться новым ТПУ смогут вдове больше пассажиров

Обновлённый Щёлковский автовокзал откроют в начале следующего года. Реконструкция там завершается - уже началась отделочные работы, передает "ТВ Центр".

Сейчас укладывают плитку, снимают покрытие с окон. Так что увидеть огромный дом-корабль, который появился на месте старого здания, уже можно: шесть этажей над землёй и пять под.

Комплекс станет частью современного ТПУ: там будут не только автостанция и кассы, но и развлекательный центр, кафе и рестораны, а ещё кинотеатр, магазины и фитнес-клуб с бассейном.

Пользоваться новым хабом смогут вдове больше пассажиров. А чтобы развести потоки, автобусы будут подниматься прямо на крышу.

"Все перроны мы организовываем как раз вот в том пространстве, где мы сейчас с вами находимся, автобусы будут заезжать по пандусу, который за вашей спиной, здесь будут пассажиры усаживаться, и уезжать по тем городам, которые им нужны", - рассказала директор по проектированию компании-девелопера Галина Гордюшина.