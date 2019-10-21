Полное выздоровление: как в Москве лечат рак груди

Благодаря современным методикам, к обычной жизни пациенты возвращаются быстро

В Клинике женского здоровья при центре имени Логинова принимают и обследуют по несколько сотен пациенток в день. Некоторым из них делают операции, которые помогают избавиться от рака молочной железы. Современные методики позволяют таким пациенткам быстро вернуться к нормальной жизни.

Вероника перед операцией максимально спокойна. Уверена - она в надежных руках, и всё будет хорошо. История у неё, рассказывает, банальная. Обнаружила в груди уплотнение, обратилась к врачам. Уже здесь, в клинике женского здоровья, уточнили диагноз - новообразование злокачественное. Вероника прошла курс химиотерапии. А дальше - хирургическое лечение. Накануне врачи подробно ей всё объяснили.

"Будет производиться подкожная мастэктомия, удалится молочная железа вместе с опухолью, и будет произведена замена на экспандер, который будет у меня впоследствии в течение шести-девяти месяцев, после чего мне его поменяют на имплант", - сообщила Вероника Королькова.

Такая одномоментная реконструкция, говорят в клинике, уже довольно стандартная операция. Проводят их сразу несколько в день. И длятся они, как правило, не более двух часов.

"В ложе удаленной ткани устанавливается эндопротез силиконовый. Мы придаем объем молочной железе и стараемся придать природную красоту", - рассказал заведующий отделением клинической маммологии и реконструктивно-пластической хирургии молочной железы МКНЦ им А.С. Логинова Гурам Кветенадзе.

Процесс реабилитации после таких операций чаще всего недолгий - пациентки проводят в клинике три-четыре дня, а дальше - как решит консилиум - предстоит еще курс химио- или лучевой терапии. Рак молочной железы - по-прежнему самое распространенное онкологическое заболевание у женщин. В группе риска - те, кому пятьдесят-шестьдесят лет. Но начинать постоянно обследоваться врачи рекомендуют после тридцати девяти, даже если нет никаких жалоб. Сюда, в клинику женского здоровья обращаются уже после обследования, проведенного в поликлиниках - уточнить диагноз. В день здесь способны принять 500 пациенток.

"Пройдя полное обследование, мы понимаем, в какой стадии заболевание находится, если это злокачественное образование, то мы определяем точную стадию процесса и назначаем самое эффективное лечение. И в настоящее время ранняя диагностика позволяет добиться полного излечения от рака молочной железы", - заявил руководитель филиала "Маммологический центр (Клиника женского здоровья)" Адхамжон Абдураимов.

В последние годы, кстати, выросла популярность генетических исследований. Впрочем, на такие радикальные шаги, как Анджелина Джоли, москвички пока не решаются. Да и специалисты считают - в качестве предупредительных мер вполне достаточно проводить регулярные обследования.

Юлия Богоманшина, Евгений Рыбин, "ТВ Центр".