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Минобороны опровергло сбой на учениях "Гром-2019"

13:25
  • понедельник
  • 21 октября 2019

Ранее СМИ сообщили о "внештатной ситуации" во время запуска ракет с подлодки

Министерство обороны России опровергло сообщения о СМИ о внештатной ситуации во время запуска ракеты на учениях "Гром-2019". Ранее СМИ сообщили, что атомная подлодка "Рязань" не смогла отстрелять ракету Р-29Р, так как она не покинула пусковую установку.

В ведомстве объяснили, что одну из ракет не задействовали в ходе учебного удара из-за ее состояния. Отмена пуска не повлияла на результаты маневров.

"Оценив информацию о техническом состоянии одной из ракет подводной лодки "Рязань", полученную непосредственно перед пуском, было принято решение не задействовать ее в учебном ударе", - говорится в заявлении оборонного ведомства, которое приводит РИА Новости.

В Минобороны подчеркнули, что целью учений была проверка системы боевого управления Вооруженными силами, а не способность провести пуски максимального количества ракет.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что во время учений "Гром-2019" возникла нештатная ситуация. Как утверждали источники издания, атомная подлодка "Рязань" выстрелила по полигону Чижа одной баллистической ракетой Р-29Р. Вторая ракета якобы не вышла из шахты, из-за чего подлодке пришлось вернуться вместе с ней в базу.

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