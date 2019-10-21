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Ранивший ножом полицейского на "Савеловской" мужчина арестован

16:41
  • понедельник
  • 21 октября 2019

Мужчина был пьян

В Черёмушкинском суде Москвы избрали меру пресечения мужчине, который в минувшие выходные ранил полицейского. Он помещен под стражу.

Всё произошло в субботу утром на станции метро "Савеловская", сообщает "ТВ Центр" В подземном переходе во время проверки документов мужчина достал нож и нанес ранение в грудь 28-летнему полицейскому. Момент происшествия попал на камеры наблюдения. Пострадавший был сразу госпитализирован, а нападавший задержан.

Выяснилось, что мужчина был не трезв. Возбуждено уголовное дело по статье посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Ему грозит серьезный срок, вплоть до пожизненного заключения.

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