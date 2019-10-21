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В Новой Москве поймали репетитора-воровку

15:02
  • понедельник
  • 21 октября 2019

Женщину засняли за "работой" на скрытую камеру

Не только учила, но и воровала. В Новой Москве задержана 38-летняя репетитор, которая во время занятий с ребёнком выносила из квартиры ювелирные изделия.

На пропажу украшений обратил внимание глава семьи и установил камеру в одной из комнат скрытую камеру. Опасения подтвердились. На кадрах видно, как педагог буквально шарит по полкам. На выходе из квартиры её уже ждали полицейские, которые и обнаружили в дамской сумочке похищенное.

Установлено, что воровала женщина почти месяц. Сумма украденного составила почти 300 тысяч рублей, передает "ТВ Центр". Причём украшения она у себя не хранила, а сразу сдавала их в ломбард. Возбуждено уголовное дело. Репетитор находится под подпиской о невыезде.

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