В Тимирязевском парке в Москве проводят генеральную уборку

Работы продлятся до 1 апреля

В Тимирязевском парке на севере Москвы впервые за много лет проводят уборку - избавляются от больных и засохших деревьев. Их здесь насчитали около пяти тысяч. Древесину не выбрасывают, а готовят к дальнейшему использованию. Занимается этим пневмодробильный комплекс "Скорпион".

Для студентов аграрного университета Тимирязевский лес - "живая" лаборатория и научный центр под открытым небом. Лесная опытная дача, как называется вся эта территория, принадлежит Тимирязевской академии и связана с ней исторически. Уже больше 150 лет ученые наблюдают за жизнью деревьев в условиях города.

"Тимирязевский лес - уникальное место, которого нет больше в мире. Мы по литературным данным посмотрели: самое большое количество лет наблюдений, научных исследований - это 80 лет в Германии", - рассказал академик РАН, заведующий кафедрой сельскохозяйственной мелиорации, лесоводства и землеустройства Тимирязевской академии Николай Дубенок.

По результатам многолетних исследований пишутся кандидатские и защищаются докторские. В новой монографии на пятистах страницах - вся история полуторавековых наблюдений. Как оказалось, нагрузку мегаполиса лучше всего выдерживают лиственница, липа и клен. Все исследования здесь проводят максимально бережно. Например, возраст дерева узнают с помощью специального бурава.

Подробности смотрите в репортаже Натальи Тарасовой.