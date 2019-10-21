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В Тимирязевском парке в Москве проводят генеральную уборку

15:47
  • понедельник
  • 21 октября 2019

Работы продлятся до 1 апреля

В Тимирязевском парке на севере Москвы впервые за много лет проводят уборку - избавляются от больных и засохших деревьев. Их здесь насчитали около пяти тысяч. Древесину не выбрасывают, а готовят к дальнейшему использованию. Занимается этим пневмодробильный комплекс "Скорпион".

Для студентов аграрного университета Тимирязевский лес  - "живая" лаборатория и научный центр под открытым небом. Лесная опытная дача, как называется вся эта территория, принадлежит Тимирязевской академии и связана с ней исторически. Уже больше 150 лет ученые наблюдают за жизнью деревьев в условиях города.

"Тимирязевский лес - уникальное место, которого нет больше в мире. Мы по литературным данным посмотрели: самое большое количество лет наблюдений, научных исследований - это 80 лет в Германии", - рассказал академик РАН, заведующий кафедрой сельскохозяйственной мелиорации, лесоводства и землеустройства Тимирязевской академии Николай Дубенок.

По результатам многолетних исследований пишутся кандидатские и защищаются докторские. В новой монографии на пятистах страницах - вся история полуторавековых наблюдений. Как оказалось, нагрузку мегаполиса лучше всего выдерживают лиственница, липа и клен. Все исследования здесь проводят максимально бережно. Например,  возраст дерева узнают с помощью специального бурава.

Подробности смотрите в репортаже Натальи Тарасовой.

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Студенты Тимирязевской академии в лесу
Студенты Тимирязевской академии в лесу
Студенты Тимирязевской академии в лесу
Студенты Тимирязевской академии в лесу
Студенты Тимирязевской академии в лесу
Студенты Тимирязевской академии в лесу
Уборка в парке
Уборка в парке
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