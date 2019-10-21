Москвичи увидят светящийся ночной дождь

Жителям столичного региона напомнили о возможности понаблюдать за метеорным потоком

В ночь на вторник в столичном регионе можно будет наблюдать за метеорным потоком орионидов. Главное условие - тёмное и ясное небо. На нём после полуночи могут быть хорошо видны падающие частицы кометы - именно ими ориониды являются на самом деле.

За светящимся ночным дождём люди наблюдали давно, отмечает "ТВ Центр". И связывали с ним множество преданий. Современные учёные объясняют: причина этого явления - комета Галлея. Она движется по вытянутой орбите и, когда сближается с Солнцем, частично испаряется, отбрасывая хвост. Комета продолжает путь, а потерянные частицы остаются на её орбите и два раза в году сталкиваются с прилетающей туда Землёй.

"Мы врезаемся в её орбиту дважды в год - в начале мая и в конце октября. И сейчас, когда мы смотрим на небо, нам кажется, что её осколочки влетают в земную атмосферу по направлению как бы из созвездия Ориона. Отсюда и название метеорного потока – ориониды. Его активность приходится со 2 октября по 7 ноября, но пик - 21 октября", - рассказал сотрудник Московского планетария Александр Молоствов.