Запрещенное видео со взбешенной Гузеевой слили в Сеть

Галкин и Харламов в восторге от ведущей

Телеведущий Максим Галкин опубликовал в Instagram видео, на котором Лариса Гузеева матерится во время записи программы "Давай поженимся".

"Как ты мог это пропустить?" - подписал ролик Галкин, обращаясь к шоумену Гарику Харламову, который часто выкладывает у себя в соцсети шутки про Гузееву. Харламов ответил, что у телеведущего больше связей на телевидении, чем у него, поэтому в его распоряжении и оказались такие редкие кадры.

На упомянутом видео Лариса Гузеева пытается произнести фразу "не забудьте подписаться", рекламируя YouTube-канал с выпусками "Давай поженимся". Заслуженная артистка России закатывает глаза, делает гимнастику для губ, а после очередного провального дубля нецензурно ругается. "Я устала, не знаю, что мне уже делать <…> Что вы меня заикаться заставляете? Попробуйте только выложить кто-нибудь на YouTube", - говорит взбешенная ведущая.

Интернет-пользователей насмешило видео Галкина. Судя по всему, народ в восторге от поведения телеведущей.

- Гузеева - топ.

- Огонь женщина.

- Лариса лучшая, ведь знала ж, что выложат, актриса.

- Классная тетка, обожаю.

- Леди Гага отдыхает, нервно курит в сторонке.