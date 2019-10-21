В Сети появилось видео из больницы Заворотнюк

Медучреждение имеет самое современное оборудование

В интернете появилось видео из медицинского центра на Рублевке, где, по слухам, проходит реабилитацию актриса Анастасия Заворотнюк. По данным СМИ, звезда сериала "Моя прекрасная няня" борется с раком головного мозга.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как приветливый персонал медцентра помогает пациентам вернуться к нормальной жизни после инсультов, инфарктов, а также при онкологических и неврологических заболеваниях.

Для этого в центре имеются роботизированные системы для реабилитации ходьбы и равновесия, система виртуальной реальности для возрождения моторных функций и даже тренировочная квартира, где люди восстанавливают бытовые навыки. "Оборудование, не имеющее аналогов в России", - утверждают авторы видео.

Активные занятия в медцентре проводят ежедневно по пять часов. Пациенты занимаются вместе с опытными специалистами, которые работали или стажировались в Европе. В конце видеоролика показана красиво обставленная палата, временной хозяйке которой приносят на подносе завтрак. Судя по этим кадрам, работники медцентра делают все возможное, чтобы Анастасия Заворотнюк и другие их пациенты чувствовали себя комфортно.

По данным НТВ, медучреждение такого уровня могут позволить себе только состоятельные люди. Пребывание в палате класса люкс обходится в 30-42 тысячи рублей в сутки. "Услуги по реабилитации оплачиваются отдельно, в среднем они обходятся от 5 до 50 тысяч рублей", - передает телеканал.

Видео: болезнь "прекрасной няни"

Недавно семья Анастасии Заворотнюк впервые признала, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" обнаружили заболевание. Никаких подробностей не приводилось. По данным СМИ, у актрисы выявили рак мозга в последней стадии после рождения дочки Милы. Заслуженную артистку России лечили сначала в Европе, потом на родине. 8 октября появилась информация о том, что Заворотнюк увезли из онкологической клиники.