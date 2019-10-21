Как распознать деменцию в подростковом возрасте

На это укажут особенности характера

Американские ученые нашли способ предсказать деменцию в подростковом возрасте.

В ходе исследования выяснилось, что у вспыльчивых и эмоциональных подростков слабоумие развивалось чаще и в более раннем возрасте, чем у спокойных и уравновешенных.

"У тех, кто был спокойным и зрелым в подростковом возрасте, риск развития деменции впоследствии был снижен примерно на 10%, а энергичность была связана с 7%-ным снижением", - отметили в Американском институте исследований в Вашингтоне.

Это объясняется тем, что постоянные переживания негативно сказываются на нервной системе и состоянии мозга, однако их последствия проявляются спустя несколько десятилетий, пишет "МИР24".