Расходы бюджета на капремонт соцучреждений Москвы вырастут вдвое

На эти цели потратят 15 миллиардов рублей

На капитальный ремонт социальных учреждений столицы в 2020 году планируется потратить в два раза больше, чем в 2019 году. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента туда и соцзащиты Москвы Владимир Филиппов.

По его словам, в социальных центрах нового формата акцент делается на интересную жизнь, на центры добрососедства, на клубы по интересам, на новых друзей, новые возможности по месту жительства либо в том районе, где живут дети и внуки.

"Мы планируем распространять эти стандарты на все городские учреждения социальной сферы и развивать материально-техническую базу учреждений, на эти цели в 2020 году предусмотрено 15 миллиардов рублей", - рассказал Филиппов.

Он добавил, что столичные власти упростили все бюрократические процедуры. Оформить денежные выплата, льготы, удостоверения и справки можно через любые отделения МФЦ.