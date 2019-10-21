Игорь Петренко признался, что сидел в тюрьме из-за убийства человека

Актер не любит об этом вспоминать

Российский актер Игорь Петренко признался, что был судим за соучастие в убийстве и отсидел 2,5 года в тюрьме.

Об этом факте из своей биографии актер предпочитает не вспоминать, объясняя тем, что святых людей не бывает. Однако в студии программы "Судьба человека" 42-летний актер рассказал, что 13 декабря 1992 года он пошел на стрелку, чтобы поддержать своего друга, у которого произошел конфликт с кредиторами.

"Случилось страшное. Товарищ убил человека. Я был соучастником. Я вышел через несколько дней на кухню и сказал себе: "Твоя жизнь закончилась", - вспомнил актер.

Вскоре после произошедшего Петренко задержали. Год будущий актер провел в СИЗО "Матросская тишина", а после был отпущен на свободу до суда.

Приговор огласили лишь в 1997 году, Петренко дали восемь лет лишения свободы. Однако суд счел возможным не приводить приговор в исполнение, а назначить наказание условно с испытательным сроком три года. На тот момент Игорь уже учился на втором курсе Щепкинского театрального училища.

"Многие не понимали свидетель я или обвиняемый. Суд был на втором курсе института, в котором я уже тогда учился. Если бы не поступил, то неизвестно, что бы было. Я был психологически раздавлен", - цитирует Петренко teleprogramma.pro.