Собянин рассказал об открытии нового производства в Москве

В прошлом году компания получила льготный заём в 100 миллионов рублей

На столичном заводе "Смерфит Каппа Москва Союз" запустили новую линию производства. Модернизированное предприятие осмотрел мэр Сергей Собянин.

Завод - наследник фабрики "Союз" имени Красина. Производит упаковку сто лет. В прошлом году при поддержке правительства Москвы компания получила льготный заём 100 миллионов рублей. Теперь предприятие сможет расширить ассортимент продукции и увеличить объем производства на 20%. Новая линия позволит выпускать экологически чистый гофрокартон.

"Модернизация московской промышленности идет полным ходом. Очередной пример – новая линия по производству гофрокартона на крупнейшем московском предприятии этой отрасли. Инвестиционный проект был реализован, в том числе благодаря городским налоговым льготам и льготному займу, предоставленному в рамках московской программы поддержки реального сектора", – отметил Сергей Собянин.

