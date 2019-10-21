"Мы идем разными путями": принц Гарри рассказал о вражде с братом

Они стали редко общаться

Внук Екатерины II впервые рассказал о своих отношениях с родным братом. По слухам, принцы Уильям и Гарри отдалились друг от друга из-за Меган Маркл.

Герцога Сассекского спросили об отношениях с братом во время интервью для документального фильма, посвященного его недавней поездке с Маркл в Африку. По словам принца Гарри, большинство слухов о братской вражде высосаны из пальца, однако у них с Уильямом бывают разные времена - и хорошие, и не очень. "Всякое бывало…" - ответил принц на прямой вопрос о том, ссорились ли они за последний год.

"Мы все равно остаемся братьями, хотя в настоящее время и идем по жизни совершенно разными путями, - сказал герцог Сассекский. - Теперь мы и правда видимся не так часто, как раньше… Мы находимся сейчас в совершенно разных ситуациях, и оба слишком сильно заняты. Но если будет нужно, я всегда готов поддержать его, а он - меня".

Интересно, что до своей женитьбы Гарри виделся с Уильямом регулярно. По слухам, братьев невольно рассорила Меган Маркл. Уильям посоветовал младшему брату попридержать лошадей с женитьбой на бывшей актрисе. Это якобы и вбило клин между сыновьями принцессы Дианы.