Детские сады и школу построят в Крюкове по программе реновации

Проект проходит публичные слушания

В микрорайоне 19 столичного района Крюково в рамках программы реновации построят детский сад, учебный корпус школы и детскую поликлинику. Кроме того, проект предусматривает строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.

Сейчас проект проходит процедуру публичных слушаний. В ЗелАО они проводятся впервые.

"По результатам голосования в программу реновации здесь вошло 34 дома. При этом в микрорайоне 19 района Крюково таких домов 23. Уже определены три стартовые площадки, и мы начинаем процесс согласования проекта планировки микрорайона с жителями. В проекте мы постарались сохранить характерное для района обилие зелени и при этом обеспечить микрорайон необходимой социальной инфраструктурой, местами для отдыха и занятий спортом", – рассказал начальник территориальной проектно-планировочной мастерской зеленоградского округа ГБУ, ГлавАПУ Андрей Станкевич.

По проекту, детские сады будут рассчитаны на 100 и 350 мест, учебный корпус школы — на 600 учащихся, а детская поликлиника — на 320 посещений в смену.