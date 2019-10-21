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Путин поручил главе Красноярского края обратить внимание на нужды людей

14:54
  • понедельник
  • 21 октября 2019

Александр Усс доложил президенту о ходе ликвидации последствий прорыва дамб

Губернатор Красноярского края Александр Усс доложил президенту России Владимиру Путину о ходе ликвидации последствий прорыва дамб. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава региона также рассказал, какая помощь оказывается семьям погибших, пропавших без вести и пострадавших в результате трагедии. Президент поручил Уссу реализовать все необходимые мероприятия, при этом особо обращая внимание на нужды людей.

Подробнее о трагедии в Красноярском крае смотрите в репортаже Елены Макаровой:

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