Путин поручил главе Красноярского края обратить внимание на нужды людей

Александр Усс доложил президенту о ходе ликвидации последствий прорыва дамб

Губернатор Красноярского края Александр Усс доложил президенту России Владимиру Путину о ходе ликвидации последствий прорыва дамб. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава региона также рассказал, какая помощь оказывается семьям погибших, пропавших без вести и пострадавших в результате трагедии. Президент поручил Уссу реализовать все необходимые мероприятия, при этом особо обращая внимание на нужды людей.

Подробнее о трагедии в Красноярском крае смотрите в репортаже Елены Макаровой: