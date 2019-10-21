В Подмосковье нашли тела жертв банды Шишкана (видео)

Депутат Татьяна Сидорова и ее семья были убиты в 2012 году

В Раменском районе Московской области найдены тела жертв преступного сообщества Олега Медведева (Шишканова), известного в криминальном мире как Шишкан.

Среди погибших – депутат Раменского района Татьяна Сидорова и ее родные, которые были убиты в 2012 году по указанию Шишканова, передает "Газета.Ru". По данным следствия, они были ликвидированы из-за отказа передать преступному сообществу земельные участки.

"В результате раскопок, проводимых на протяжении 12 дней, на глубине около четырех метров были найдены и извлечены тела погибших, у двух из них в области головы обнаружены пули", - говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.

Задержали Шишканова в июле на его даче в городе Раменское. Сидорова была не только депутатом, но и генеральным директором подмосковного животноводческого предприятия.

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